Jio ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ! 3 ತಿಂಗಳ ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ

ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ JioSaavn Pro ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ. ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ JioSaavn Proನ ಸಂಗೀತ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು JioSaavn Proನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ಸಂಗೀತ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಅನಿಯಮಿತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ JioTunes ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. JioSaavn Pro ನ ಮಾಸಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ 89 ರೂಪಾಯಿ ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಫರ್ ನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ? :
ಈ ಆಫರ್ MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಆಫರ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ JioSaavn Pro ಅನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು JioSaavn ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು JioSaavn Proನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರವರೆಗೆ MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ JioSaavnನ ಸಕ್ರಿಯ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
JioSaavn ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ :
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, JioSaavn Proನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 89 ರೂ.ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 49 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಡ್ಯುಯೊ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 129 ಮತ್ತು 149 ರೂ. ಇವುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ 2 ತಿಂಗಳುಗಳು. ಡ್ಯುಯೊ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ 6 ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋಸಾವ್ನ್ ಪ್ರೊ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ 5 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ದಿನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
