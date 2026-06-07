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OTT Recharge Offer: ಏರ್ಟೆಲ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್!‌ ಜಸ್ಟ್‌ 99 ರೂ.ಗೆ 20 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಫ್ರೀ

Airtel Recharge: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ (Airtel) ನಿಮಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಆಫರ್‌ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 07, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:39 PM IST
OTT Recharge Offer: ಏರ್ಟೆಲ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್!‌ ಜಸ್ಟ್‌ 99 ರೂ.ಗೆ 20 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಫ್ರೀ

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Prajwal B

Prajwal B

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