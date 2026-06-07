Airtel Recharge Plans:ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸಿಮ್ ಕೂಡಾ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬರೀ ಸಿಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ರೀಚಾರ್ಜ್ (Recharge) ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರವೂ (Mobile Recharge) ಭಾರೀ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಏರ್ಟೆಲ್ (Airtel) ನಿಮಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 99 ರೂಪಾಯಿ.
ಹೌದು, ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೀಗ ಕೇವಲ 99 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇವಲ 149 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು 99 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3.30 ರೂ.ನಂತೆ 20 ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
99 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಓಟಿಟಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು!
ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೋನಿ LIV, ಲಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ, SUN NXT, ಚೌಪಲ್, ಇರೋಸ್ ನೌ, ಹಂಗಾಮಾ, ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇ, ಆಹಾ ಹೀಗೆ 20 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್, ಸಿನಿಮಾ, ಲೈವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದಾಹಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೀ 9.30 ರೂ.ನಂತರ ಹಲವಾರು ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಏರ್ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.