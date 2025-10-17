English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್​ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಕೇವಲ 1ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 4G ಇಂಟರ್ನೆಟ್

BSNL Bumper Offer: Jio ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ಕತೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ಅದೇ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಯಾರೂ ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರದಿದ್ದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಒಂದನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 17, 2025, 12:09 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಹೆಸರಿನ ಈ ಆಫರ್ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ.
  • ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು, ಪ್ರತಿ ದಿನ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
  • ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.38 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್​ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಕೇವಲ 1ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 4G ಇಂಟರ್ನೆಟ್

BSNL Rs 1 Offer: Airtel ಮತ್ತು Jio ನೀಡಿದ ಆಫರ್ ಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಆಗುವ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಕನ್ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ 4G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಹೆಸರಿನ ಈ ಆಫರ್ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು, ಪ್ರತಿ ದಿನ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ KYC ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಉಚಿತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ. ರವಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ನ ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಆಫರ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ವೈಫೈ 8..! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇ?

ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದೆಂದು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. 
 
2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಗ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. 1.38 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಬಳಗವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು. ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜಿಯೋ ಸೆನ್ಸೇಷನ್.. ಕೇವಲ ₹799ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಫೋನ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತ

5Gಗಾಗಿ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಸಿದ್ದತೆ
ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ಜೊತೆ 4G ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಈಗ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು TCS CFO ಸಮೀರ್ ಸೆಕ್ಸಾರಿಯಾ ಹೇಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

