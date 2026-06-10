Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /₹50 ಸಾವಿರದ 4K QLED ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹21,499ಕ್ಕೆ! VW 43 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ Google TV ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

₹50 ಸಾವಿರದ 4K QLED ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹21,499ಕ್ಕೆ! VW 43 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ Google TV ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ VW 43 ಇಂಚಿನ QLED Google TV ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 4K ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ, Dolby Atmos ಆಡಿಯೋ, Google Assistant ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬೆಜೆಲ್‌ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸಿವೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 10, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:40 PM IST
₹50 ಸಾವಿರದ 4K QLED ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹21,499ಕ್ಕೆ! VW 43 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ Google TV ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಿಂದೆ: ನಿಧಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ!
Kushinagar11 min ago
2
Citroen eC333 min ago
3
Real Nagamani Video37 min ago
4
Realme Narzo 80 Pro 5G58 min ago
5
Siddaramaiah1 hr ago