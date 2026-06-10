VW Smart TV: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. VW (Vision World) ಕಂಪನಿಯ 109 ಸೆಂ.ಮೀ (43 ಇಂಚು) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV (VW43GQ1) ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ₹49,999 ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿ ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 57% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹21,499ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 4K Ultra HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ (3840 x 2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್) ಆಗಿದೆ. 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 10-ಬಿಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು Full Array Local Dimming, HDR10, MEMC ಮತ್ತು ALLM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಜೆಲ್-ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರಣ ಟಿವಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ VW ಟಿವಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 30 ವಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, DTS Virtual:X ಹಾಗೂ Dolby Atmos ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಟಿವಿ Google TV ಆಧಾರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. Netflix, Prime Video, YouTube ಹಾಗೂ Disney+ Hotstarಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಹಾಟ್ಕೀ ಬಟನ್ಗಳು ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. Google Assistant ಬೆಂಬಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ವಾಚ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಟಿವಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್, 1 USB ಪೋರ್ಟ್, ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.0 ಮತ್ತು ಇಥರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೋಲ್, ಸೆಟ್ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 2GB RAM ಮತ್ತು 16GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿ Quad-Core ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. Google Cast, FastCast ಮತ್ತು Meeting Mode ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು, No Cost EMI ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ VW 43 ಇಂಚಿನ QLED Google TV ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 4K ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ, Dolby Atmos ಆಡಿಯೋ, Google Assistant ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬೆಜೆಲ್ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4K QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Dolby Atmos ಸೌಂಡ್, Google TV ಹಾಗೂ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ VW43GQ1 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ.