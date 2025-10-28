Lava Shark 2 smartphone: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾವಾ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಶಾರ್ಕ್ 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೇವಲ ₹6,999ರ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ Unisoc T7250 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಫೋನ್ ತರಹದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು
ಲಾವಾ ಶಾರ್ಕ್ 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫೋನ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 'ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಗ್ರೇ' ಮತ್ತು 'ಅರೋರಾ ಗೋಲ್ಡ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
50MP AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಗರ್ಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಫೋನ್ 50MP AI ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ AI ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಾವಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಶಾರ್ಕ್ 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T7250 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 4GB RAM ಜೊತೆಗೆ 4GB ವರ್ಚುವಲ್ RAM ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ (2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ).
120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ
ಈ ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ 10W ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ (ಆದರೆ 18W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ). ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 OS
ಲಾವಾ ಶಾರ್ಕ್ 2 ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಲೋಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾವಾ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಬೆಂಬಲದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ₹6,999 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.