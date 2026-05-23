Bush FHD Smart LED TV: ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ Bush 43-inch FHD Smart LED TV ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು Full HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಟಿವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
43 ಇಂಚಿನ (109 ಸೆಂ.ಮೀ) Full HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. OTT ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ YouTube, Netflix, Prime Video ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. HDMI ಮತ್ತು USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೋಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ₹26,730 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ 51% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀವು ಕೇವಲ ₹12,999ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ Xiaomi, Redmi, Acer ಮತ್ತು Thomson ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ Bush ಟಿವಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳಿಂದ ಈ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ OTT ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ Full HD ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾರಂಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.