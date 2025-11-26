English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್... ಎಂದೂ ಸಿಗದ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ...

ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ (HWM65-FE) ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್‌ ಮೆಷಿನ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಇದುವೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 26, 2025, 02:57 PM IST
  • ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ (HWM65-FE) ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಲ್ಸೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9,380 ರೂ.ಗೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್‌ ಮೆಷಿನ್‌ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್... ಎಂದೂ ಸಿಗದ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ...

Washing Machine Discount Offers: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೆಲವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ (HWM65-FE) ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗದ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ (HWM65-FE) ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 6.5 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಲ್ಸೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 8 ವಾಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..

ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿಶೇಷ ಫಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಹೊರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟಬ್ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೈಯರ್ 6.5 ಕೆಜಿ (HWM65-FE) ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 21,500 ರೂ.ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ 12,490 ರೂ. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಾಷಿಂಗ್‌ ಮಷಿನ್‌ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ

ಕೆನರಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ 1,000 ರಿಂದ 1,500 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ 10,990 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರು ಹಳೆಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 1,610 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಕೇವಲ 9,380 ರೂ.ಗೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್‌ ಮೆಷಿನ್‌ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

