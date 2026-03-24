Lava Bold N2 Smartphone: ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹6,499ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N2 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹7,499 ಇದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹1,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ₹6,499ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಇಂಡಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಚಿನ್ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IRCTCಯಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದಾದ್ರೆ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ!!
ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು IP64 ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಜಲ-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಯುನಿಸಾಕ್ SC9863A ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 4GB ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು 4GB ವರ್ಚುವಲ್ RAMನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 64GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಫೋನ್ 10W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 Go ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1111 ದಿನಗಳ SBI FDಯಲ್ಲಿ ₹500,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N2 ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯುವಜನರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಹುದು.