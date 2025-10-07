English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ ₹7,499ಕ್ಕೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯುಳ್ಳ Moto g06 POWER ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Moto g06 POWER ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 7, 2025, 04:07 PM IST
  • ಕೇವಲ ₹7,499ಗೆ Moto g06 POWER ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿರಿ
  • ಈ ಫೋನ್‌ 6.88-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ & 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 50MP ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

Moto g06 POWER Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಮಂಗಳವಾರ Moto g06 POWER ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆಯಂತಹ ವಿಭಾಗ-ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಈ ಸಾಧನವನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Moto G06 ಪವರ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನಿಂಗ್® ಗೊರಿಲ್ಲಾ® ಗ್ಲಾಸ್ 3 ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ 6.88-ಇಂಚಿನ 120Hz ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ 50MP ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೋಟೋ g06 ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹7,499 ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್...!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: 6.88-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌: Moto g06 POWER 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಅತಿದೊಡ್ಡ 6.88-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಟರ್‌ಟಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್® ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

50MP ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: Moto g06 POWER 50MP ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ G81 ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 12GB RAM: ಈ ಸಾಧನವು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ G81 ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, RAM ಬೂಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12GBವರೆಗೆ RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ..!

ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ: Moto g06 POWER ಅನ್ನ Pantone™-ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ vegan leatherನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು IP64 ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್® ಗೊರಿಲ್ಲಾ® ಗ್ಲಾಸ್ 3 ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸಾಧನವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಟೇಪ್‌ಸ್ಟ್ರಿ, ಲಾರೆಲ್ ಓಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ವಿಶೇಷ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮೋಟೋ ಅನುಭವ: ಮೋಟೋ g06 ಪವರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್, ಮೋಟೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್, ಥಿಂಕ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಲೋ UXನಂತಹ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಸಾಧನವು 4GB + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, RAM ಬೂಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. Moto g06 POWER ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಿಂದ Flipkart, Motorola.in ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Moto g06 POWER SmartphoneMoto g06 POWERMoto g06 POWER priceMoto g06 POWER newsMoto g06 POWER launch today

