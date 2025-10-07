Moto g06 POWER Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಮಂಗಳವಾರ Moto g06 POWER ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆಯಂತಹ ವಿಭಾಗ-ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಈ ಸಾಧನವನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Moto G06 ಪವರ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನಿಂಗ್® ಗೊರಿಲ್ಲಾ® ಗ್ಲಾಸ್ 3 ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ 6.88-ಇಂಚಿನ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ 50MP ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೋಟೋ g06 ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹7,499 ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: 6.88-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್: Moto g06 POWER 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಅತಿದೊಡ್ಡ 6.88-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಟರ್ಟಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್® ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
50MP ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: Moto g06 POWER 50MP ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ G81 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 12GB RAM: ಈ ಸಾಧನವು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ G81 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, RAM ಬೂಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 12GBವರೆಗೆ RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ: Moto g06 POWER ಅನ್ನ Pantone™-ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ vegan leatherನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು IP64 ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್® ಗೊರಿಲ್ಲಾ® ಗ್ಲಾಸ್ 3 ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸಾಧನವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಟೇಪ್ಸ್ಟ್ರಿ, ಲಾರೆಲ್ ಓಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ವಿಶೇಷ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮೋಟೋ ಅನುಭವ: ಮೋಟೋ g06 ಪವರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್, ಮೋಟೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್, ಥಿಂಕ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಲೋ UXನಂತಹ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಸಾಧನವು 4GB + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, RAM ಬೂಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 12GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. Moto g06 POWER ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಿಂದ Flipkart, Motorola.in ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.