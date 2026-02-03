English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Motorola Edge 40 Neo ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೂ ಹಾನಿಯಾಗಲ್ಲ

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:48 PM IST
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Motorola Edge 40 Neo ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ
  • Motorola Edge 40 Neo ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹8009 ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • 68W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Motorola Phone Offer: ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ... ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ Motorola Edge 40 Neo ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೀರಿನ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಫೋನ್‌ಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ Motorola ಫೋನ್ ಅನ್ನ Amazonನಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 8000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

8000 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ 

ಈ ಫೋನ್ ₹27,999ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹19,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ₹8009 ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ₹18,900ವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌, ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!!

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 40 ನಿಯೋ ವಿಶೇಷಣಗಳು 

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 40 ನಿಯೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ AMOLED ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.55-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1300 ನಿಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7030 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 40 ನಿಯೋ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7030ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 40 ನಿಯೋವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 40 ನಿಯೋ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಚೀನಾ-ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕ, UKಗೆ ಕಡಿಮೆ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ 68W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾದ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು 4G ಮತ್ತು 5G ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.0, USB ಟೈಪ್ C ಪೋರ್ಟ್, NFC ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Motorola Phone OfferMotorola Edge 40 NeoMotorola Water Resistant PhoneMOTOROLAMotorola Edge 40 Neo Smartphone

