Motorola Edge 50 Fusion Smartphone: ನೀವು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಕಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 50 ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆ
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 50 ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 25,999 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.26ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಕೇವಲ 18,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ 7,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು 20,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಗಮನ.. ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ!
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 668 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀಸುವ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು 15,350 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಎಡ್ಜ್ 50 ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 50 ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು eco-leather ಹಿಂಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಪರ್-ಸ್ಮೂತ್ 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.7-ಇಂಚಿನ P-OLED ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಅನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 2 ಚಿಪ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಹುಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 13MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?