Motorola Edge 50 ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ!ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಈ ಸೂಪರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಫೋನ್

 ಇದೀಗ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ 18,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋನ್ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 11, 2025, 07:41 PM IST
  • ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 50 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದು
  • ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • 18 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ

Motorola Edge 50 ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ!ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಈ ಸೂಪರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಫೋನ್

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 50 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ 18,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋನ್ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

18,000 ರೂ.ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ? : 
Motorola Edge 50 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು 59,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 15,000 ರೂ.ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೋನಿನ ಬೆಲೆ 44,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದರೆ, 3,000 ರೂ.ಗಳ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ  ಈ ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆ 18,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 41,999 ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಬದಲಾಗಿದೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮ :ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲೇ ಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್, ತಪ್ಪಿದರೆ TRAI ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಈ ಕ್ರಮ

ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಲಾಭ : 
ಇದಲ್ಲದೆ, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, EMI ಮೂಲಕ ಕೂಡಾ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಲಾಭ ಕೂಡಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 50 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 3 (4nm) ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ AI ಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB UFS 4.0  ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಸುಗಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 6.7-ಇಂಚಿನ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸೂಪರ್-HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು HDR10+ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 2500–2800 ನಿಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರದೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 13 Pro+ ಖರೀದಿಸಿ

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡಾ ಅದ್ಭುತ :
Motorola Edge 50 Ultra AI ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮತ್ತು 64MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಅಂದರೆ 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡಾ 50MP ಆಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು 4K ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಫೋನ್ 4,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 125W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 10W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.

