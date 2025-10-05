ಕೇವಲ ₹10,000ಕ್ಕೆ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (2a) ಖರೀದಿಸಿ

Nothing Phone (2a) SmartPhone: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (2a) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ₹10,000ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 256GB ರೂಪಾಂತರವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (2a) 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB & 12GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು ₹22,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 8GB RAM + 256GB ರೂಪಾಂತರವು ₹17,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹27,999 ಆಗಿದೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (2a) 6.7-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಥಿಂಗ್ನ ಈ ಮಧ್ಯಮ-ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಗ್ಲಿಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7200 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GBವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ OS2ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ OIS ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 50MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ, ಫೋನ್ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.