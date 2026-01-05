OnePlus 12 Smartphone Price: OnePlusನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ OnePlus 12 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. OnePlusನ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ 12 GB RAM ಮತ್ತು 256 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನ 64,999 ರೂ. ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ Amazonನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ಅನ್ನ ಕೇವಲ 47,990 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು 17,009 ರೂ.ನ ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
OnePlus 12ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯ
ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹1,500 ಉಳಿಸಬಹುದು. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವಿನಿಮಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮೇಲೆ 5%ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,439 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಶೇಷತೆ
ಈ ಫೋನಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್OS ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 5400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
OnePlus 12 ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 50MP ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆನ್ಸ್, 64-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
* ಈ ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪಿನ ಮಟ್ಟವು 4500 nitsವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
* ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ 2 ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
* ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
* ಧ್ವನಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.