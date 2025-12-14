Oppo A6x 5G Smartphone: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಪ್ಪೋ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Oppo A6x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4GB RAM + 64GB, 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 12,499 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 13,499 ರೂ. ಮತ್ತು 14,999 ರೂ. ಇದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 11,499 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMIಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋ A6x ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ Oppo ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 1125 nits ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ Oppo ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Oppo A6x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 45W USB ಟೈಪ್-C ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ 13MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
