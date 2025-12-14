English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ ₹11,499ಕ್ಕೆ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Oppo A6x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಈ Oppo ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 1125 nits ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 14, 2025, 04:11 PM IST
  • Oppo A6x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ
  • ಕೇವಲ ₹11,499ಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ
  • ಈ Oppo ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

ಕೇವಲ ₹11,499ಕ್ಕೆ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Oppo A6x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Oppo A6x 5G Smartphone: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಪ್ಪೋ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Oppo A6x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4GB RAM + 64GB, 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 12,499 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 13,499 ರೂ. ಮತ್ತು 14,999 ರೂ. ಇದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 11,499 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMIಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ! PF ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

ಒಪ್ಪೋ A6x ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ Oppo ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 1125 nits ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ Oppo ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Oppo A6x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 45W USB ಟೈಪ್-C ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ 13MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷ : ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

