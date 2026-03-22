Oppo K14x 5G Smartphone: ಒಪ್ಪೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ಅನ್ನ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Oppo K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹12,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹650 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಕೇವಲ ₹12,349 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ 6.75-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಸೇರಿವೆ.
Oppo K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 4GB/6GB RAM ಮತ್ತು 64GB/128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.