ಕೇವಲ ₹12,499 ಗೆ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Oppo K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Oppo K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 22, 2026, 11:23 AM IST
  • Oppo K14x 5G ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 6.75-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ!.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್
camera icon6
gajakesari raja yoga
ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ!.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
camera icon6
Red Thread
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Amruthadhaare serial
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
camera icon7
Gold price
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
Oppo K14x 5G Smartphone: ಒಪ್ಪೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Oppo K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹12,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹650 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಕೇವಲ ₹12,349 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO 3.0: ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ EPF ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ.. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ಈ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ 6.75-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಸೇರಿವೆ.

Oppo K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? FD ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

ಈ ಫೋನ್ 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 4GB/6GB RAM ಮತ್ತು 64GB/128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ.  

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

