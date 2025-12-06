English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಸೋನಿಯಿಂದ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 6, 2025, 07:48 PM IST
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯ ಈ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿರಿ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ

Flipkart Buy Buy Sale: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಸೋನಿಯಿಂದ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು 65%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯ ಈ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸೋನಿಯ 75-ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾವಿಯಾ 2M2 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD LED ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, Google TV ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ: LICಯಿಂದ 2 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು... 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ...

ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,39,900 ಇದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ₹1,20,990ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ₹3,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ₹6,049 ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ 65%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 100Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 8K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 70W ಸೌಂಡ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ₹9,49,900 ಇದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹3,32,918ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ₹3,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ₹16,645 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು! ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್..

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

