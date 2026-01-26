Redmi 14C 5G Smartphone: ನೀವು Redmi 14C 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ 12,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಕೇವಲ 9499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 3500 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಬಹುದು.
6500 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ
Redmi 14C 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ EMI ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ Redmi 14C 5G ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ 12,999 ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 6,499 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕೇವಲ 6500 ರೂ. ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಫರ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Redmi 14C 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು
* Redmi 14C 5G ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಫೋನ್ 6.88-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.
* ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ರಿನೊ 613 ಜಿಪಿಯುನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
* ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 600 nits ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
* ಈ ಫೋನ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
* ಈ ಫೋನ್ 4 GB RAM ಮತ್ತು 64 GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
* ಈ ಫೋನ್ 5160mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 18W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
* ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1600 x 720 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಿಷ್ಟಿವೆ.
* ಇದು TÜV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
