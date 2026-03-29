ಕೇವಲ ₹12,999ಗೆ Redmi 15A 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ; ನೀರು ಬಿದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ!

Redmiಯ ಈ ಬಜೆಟ್ 5G ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hzವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 800 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 29, 2026, 06:02 PM IST
  • ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ರೆಡ್ಮಿಯ ಹೊಸ 15A 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ
  • Redmiಯ ಈ ಬಜೆಟ್ 5G ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • Redmi 15A 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

Redmi 15A 5G Smartphone: ರೆಡ್ಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ Xiaomi ಸಬ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ಫೋನ್ IP52 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಹಾನಿಯಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ 3 ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು 3 ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ರೆಡ್ಮಿ 15A 5G ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಫೋನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Redmi 15A 5G ಫೋನ್‌ 4GB RAM + 64GB, 6GB RAM + 128GB, ಮತ್ತು 4GB RAM + 128GB ಎಂಬ 3 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹12,999 ಇದೆ. ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹16,499 ಮತ್ತು ₹14,499 ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ Ace Black, Awesome Blue ಮತ್ತು Purple ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು Flipkart ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Redmiಯ ಈ ಬಜೆಟ್ 5G ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hzವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 800 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Unisoc T8300 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 6GB RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನ 2TBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

Redmi 15A 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 15W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 7.5W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, 5G ಮತ್ತು USB OTG ಸೇರಿವೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 32MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ, ಫೋನ್ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

