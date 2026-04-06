Redmi 15A Smartphone: ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Redmi 15A ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ 5G ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹12,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ 15A ಫೋನ್ 4GB RAM + 64GB, 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಎಂಬ 3 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ₹12,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರ 2 ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹14,499 ಮತ್ತು ₹16,499 ರೂ. ಇದೆ. ಫೋನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಶಿಯೋಮಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿಯ ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 15W USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 7.5W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 4 ವರ್ಷಗಳ OS ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು IP52 ರೇಟಿಂಗ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಜಲನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ AI ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 32MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಅನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಹೈಪರ್ OS3ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
Redmi 15A ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ 6.9-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Redmi ಫೋನ್ ವಾಟರ್ಡ್ರಾಪ್-ಶೈಲಿಯ ನಾಚ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ Wi-Fi ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.