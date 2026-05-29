Samsung Galaxy M17 5G: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ17 (Samsung Galaxy M17 5G) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 5G ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8GB RAM ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 5000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 5G ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣ ವೇಗವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ₹13,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ 18% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ₹15,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ 14% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ₹17,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು EMI ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ 5G ಫೋನ್ ಬೇಕೆಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.