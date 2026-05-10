ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ Galaxy M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹13,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Samsung Galaxy M17 5G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ 5G ಫೋನ್ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಯಿಗಿಂತಲೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 5G ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಡೀಲ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹13,999ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ EMI ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ₹4,000 ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 50MP OIS ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟ್ಅಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Gorilla Glass Victus ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಫೋನ್ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.7 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. Samsung ಈ ಫೋನ್ಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ Samsung ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ OnePlus, Redmi, iQOO ಹಾಗೂ Realme ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ Samsung Galaxy M17 5G ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.