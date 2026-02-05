English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಟಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಟಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 5, 2026, 08:57 PM IST
  • ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ OnePlus, Realme, Motorola ಮತ್ತು Vivo ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ
  • 200MP ಮತ್ತು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ
  • OnePlus Nord 5 ಶಕ್ತಿಯುತ 6800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ

Redmi Note 15 Pro Smartphones: Xiaomi ಭಾರತದಲ್ಲಿ Redmi Note 15 Pro ಸರಣಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ₹29,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12GB RAM, 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 100W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನೀವು ₹30,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ Redmi ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?

OnePlus, Realme, Motorola ಮತ್ತು Vivoನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್

ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ₹29,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಎರಡು 50MP ಮತ್ತು ಒಂದು 2MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ₹28,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡು 50MP ಮತ್ತು ಒಂದು 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್.. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15 ಪ್ರೊವನ್ನ ₹33,999ರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

OnePlus Nord 5 ಬೆಲೆ ₹33,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

