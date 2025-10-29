English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 212KM ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ

ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 212KM ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ

ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಮತ್ತು ಅಥೆರ್ ರಿಸ್ಟಾದಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 29, 2025, 12:06 PM IST
  • ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ
  • 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 7 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ
  • ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 212 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಟರ್

ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 212KM ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ

TVS iQube electric scooter price: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಎಫ್‌ಒ ಕೆ.ಗೋಪಾಲ ದೇಶಿಕನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಐಕ್ಯೂಬ್ ವಿವರಗಳು

ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಾದರಿಯು ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 2.2kWhನಿಂದ 5.3kWhವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 1.03 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 1.73 ಲಕ್ಷದ ರೂ.ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಯ ಮೈಲೇಜ್ (IDC) 94 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 212ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 82 ಕಿ.ಮೀ / ಗಂ ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂಬ್ ST ಮಾದರಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 5.3kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 212 ಕಿ.ಮೀ (IDC Range)ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ! ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ

ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ IP67 ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4.4kW ಪೀಕ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 140Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಹಬ್-ಮೌಂಟೆಡ್ BLDC ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS), ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ "ಎಕಾನಮಿ" ಮತ್ತು "ಪವರ್" ಎಂಬ ಎರಡು ರೈಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂಚರಣೆ, ಥೆಪ್ಟ್ ಅಲಾರಂ, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

TVS iQube 3.5kWh ಮಾದರಿ

TVS iQube 3.5kWh ಮಾದರಿಯು ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್, ಮುಂಭಾಗದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಟ್ವಿನ್-ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 12-ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳು, 90/90-12 ಟೈರ್‌ಗಳು, 1,805 mm ಉದ್ದ, 1,140 mm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 157 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯು 0 ರಿಂದ 80%ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್, ಏಥರ್ ರಿಜ್ತಾ, ಓಲಾ S1 ಪ್ರೊ, ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ e ಮತ್ತು ಹೀರೋ ವಿಡಾ V2 ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

