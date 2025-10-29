TVS iQube electric scooter price: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಎಫ್ಒ ಕೆ.ಗೋಪಾಲ ದೇಶಿಕನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಐಕ್ಯೂಬ್ ವಿವರಗಳು
ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಾದರಿಯು ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 2.2kWhನಿಂದ 5.3kWhವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 1.03 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 1.73 ಲಕ್ಷದ ರೂ.ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಯ ಮೈಲೇಜ್ (IDC) 94 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 212ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 82 ಕಿ.ಮೀ / ಗಂ ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂಬ್ ST ಮಾದರಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 5.3kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 212 ಕಿ.ಮೀ (IDC Range)ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು.
ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ IP67 ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4.4kW ಪೀಕ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 140Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಹಬ್-ಮೌಂಟೆಡ್ BLDC ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS), ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ "ಎಕಾನಮಿ" ಮತ್ತು "ಪವರ್" ಎಂಬ ಎರಡು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂಚರಣೆ, ಥೆಪ್ಟ್ ಅಲಾರಂ, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
TVS iQube 3.5kWh ಮಾದರಿ
TVS iQube 3.5kWh ಮಾದರಿಯು ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್, ಮುಂಭಾಗದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಟ್ವಿನ್-ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 12-ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳು, 90/90-12 ಟೈರ್ಗಳು, 1,805 mm ಉದ್ದ, 1,140 mm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 157 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯು 0 ರಿಂದ 80%ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್, ಏಥರ್ ರಿಜ್ತಾ, ಓಲಾ S1 ಪ್ರೊ, ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ e ಮತ್ತು ಹೀರೋ ವಿಡಾ V2 ಆಗಿದೆ.
