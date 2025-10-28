ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾದ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲರವೇ..? ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ..? ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ..? ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂವೇದಕದ ಪ್ರಕಾರವು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧದ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್, ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವೇದಕವು ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮವು ಇನ್ನೂ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ, 12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವು ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಾಹಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಸಂವೇದಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ.
