11 ಲಕ್ಷದ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ 2.65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ! ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ ಈ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ

ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ-ಇ ಮಾದರಿಯು ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರು ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ?
Honda City eಯನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು. ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೈಲೇಜ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಈ ಕಾರು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 1.5-ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್-ಸೈಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್-ಸೈಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರು ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 27.1 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಕಾರು ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 5 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೆಡಾನ್, ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುವ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಈ ಯುಸ್ಡ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ದೇಖೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ 2012 ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಇ ಮಾದರಿಯು 63,526 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಮಾಲೀಕರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿತ್ತು.