ಇದು ಹೊಸ GSTಯ ಲಾಭ... ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ; ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4.48 ಲಕ್ಷ ಕಡಿತ

car prices after GST reforms: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ಆಡಿ, ವೋಲ್ವೋ, ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಮುಂತಾದ ತಯಾರಕರಿಂದ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 20.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 4 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ 1,200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು 1,500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಸ್ನ 22 ರಷ್ಟು ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸುಧಾರಿತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಇವಿಗಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಆಡಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ:
ಆಡಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಐಸಿಇ-ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು, ಅಂದರೆ ಎ4, ಎ6, ಕ್ಯೂ3, ಕ್ಯೂ5, ಕ್ಯೂ7 ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ8 ಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
X1 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ.
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 16 ಐಸಿಇ-ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಆರು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಬರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ 2 ಸಿರೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೂಪೆ, 3 ಸಿರೀಸ್ ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ, 5 ಸಿರೀಸ್ ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ, ಎಕ್ಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ 5 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ 7. 7 ಸಿರೀಸ್ , ಎಕ್ಸ್ 3, ಎಂ 4, ಝಡ್ 4. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣಾ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆಯೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಡೆದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಂತರ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ:
ಮುಂಬರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇಎಸ್, ಎನ್ಎಕ್ಸ್, ಆರ್ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್ಎಂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 21 ಐಸಿಇ-ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಆಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯುಗಳಂತೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಆರು ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎ-ಕ್ಲಾಸ್ ಎ 200ಡಿ, ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ 300 ಎಎಂಜಿ ಲೈನ್, ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ 450, ಜಿಎಲ್ಎ 220ಡಿ ಎಎಂಜಿ ಲೈನ್, ಜಿಎಲ್ಸಿ 300, ಮತ್ತು ಜಿಎಲ್ಎಸ್ 450ಡಿ ಎಎಂಜಿ ಲೈನ್ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರಗಳು. ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5.2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಎಎಂಜಿ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಮಿನಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಕಂಪನಿಯು ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಸಿಇ-ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ರ ನಂತರ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ (ರೂ., ಲಕ್ಷ) | ಹೊಸ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ (ರೂ., ಲಕ್ಷ) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ (ರೂ., ಲಕ್ಷ)|
ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ 46.20 ಲಕ್ಷ ರೂ., 43.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ 51.95 ಲಕ್ಷ ರೂ, 49.20 ಲಕ್ಷ ರೂ, 2.75ಲಕ್ಷ ರೂ,
ಫೇವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ 55.00 ಲಕ್ಷ ರೂ, 52.00 ಲಕ್ಷ ರೂ, 3.00 ಲಕ್ಷ ರೂ
ಜೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕ್ 57.50 ಲಕ್ಷ ರೂ, 54.50 ಲಕ್ಷ ರೂ 3.00ಲಕ್ಷ ರೂ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ವೋಲ್ವೋ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
ಎಕ್ಸ್ಸಿ90 ಮೇಲೆ ರೂ. 6.93 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ.
ವೋಲ್ವೋ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಐಸಿಇ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಾದ ಎಕ್ಸ್ಸಿ60 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಸಿ90 ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೋಲ್ವೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ನಂತರ ವೋಲ್ವೋ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ
ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷ) | ಹೊಸ ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷ) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)|
XC60 71.90 ಲಕ್ಷ ರೂ, 67.11ಲಕ್ಷ ರೂ, 4.79ಲಕ್ಷ ರೂ
ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್:
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ₹4,48,542 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಮಾರು ₹4.50 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
(ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)