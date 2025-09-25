ಹೊಸ GST ದರ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ, ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

After the new GST Cars Price: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕೂಡ ಒಂದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು? ಯಾವ ತಯಾರಕರಿಂದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರುಗಳು ಈಗ ಶೇ. 18 ಮತ್ತು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ?
ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಬೊಲೆರೊ ಮತ್ತು ನಿಯೋ ₹1.27 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ
XUV 3XO ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹1.40 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹1.56 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಥಾರ್ ₹1.35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ
ಥಾರ್ ರಾಕ್ ₹1.33 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ₹1.01 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಬೆಲೆ ₹1.45 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
XUV 700 ಬೆಲೆ ₹1.43 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ?
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಬೆಲೆ ₹75,000 ಕಡಿಮೆ
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಬೆಲೆ ₹80,000 ಕಡಿಮೆ
ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಬೆಲೆ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಬೆಲೆ ₹85,000 ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಬೆಲೆ ₹1.55 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ
ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೆಲೆ ₹1.40 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ
ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಬೆಲೆ ₹1.45 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಬೆಲೆ ₹65,000 ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ
ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ?
ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಬೆಲೆ ₹3.49 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಟೊಯೋಟಾ ಲೆಜೆಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹3.34 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಲಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ₹2.52 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ ಬೆಲೆ ₹2.78 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಬೆಲೆ ₹1.01 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಬೆಲೆ ₹1.80 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಇನ್ನೋವಾ ಹಿಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲೆ ₹1.15 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಕಿಯಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ?
ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹1.64 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಕಿಯಾ ಸಿಯೆರೋಸ್ ಬೆಲೆ ₹1.86 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹75,000 ಕಡಿಮೆ
ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹48,000 ಕಡಿಮೆ
ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹78,000 ಕಡಿಮೆ
ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಬೆಲೆ ₹4.48 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಬೆಲೆ ₹3.3 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಕುಶಾಕ್ ಬೆಲೆ ₹66,000 ಕಡಿಮೆ
ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಬೆಲೆ ₹63,000 ಕಡಿಮೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
ಹುಂಡೈ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹74,000 ಕಡಿಮೆ
ಹುಂಡೈ ಔರಾ ಬೆಲೆ ₹78,000 ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ
ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹89,000 ಕಡಿಮೆ
ಹುಂಡೈ ಐ20 ಬೆಲೆ ₹98,000 ಕಡಿಮೆ
ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಬೆಲೆ ₹1.23 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಬೆಲೆ ₹60,000 ಕಡಿಮೆ
ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಬೆಲೆ ₹72,000 ಕಡಿಮೆ
ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಬೆಲೆ ₹75,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಹುಂಡೈ ಟಕ್ಸನ್ ಬೆಲೆ ₹2.4 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ?
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಬೆಲೆ ₹96,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ?
ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಬೆಲೆ ₹1.07 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಬೆಲೆ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಬೆಲೆ ₹94,000 ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಬೆಲೆ ₹79,000 ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಬೆಲೆ ₹71,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆ ₹84,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಬೆಲೆ ₹86,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಡಿಜೈರ್ ಬೆಲೆ ₹88,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ₹1.12 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಬೆಲೆ ₹1.12 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಬೆಲೆ ₹1.07 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಿ ಬೆಲೆ ₹52,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಬೆಲೆ ₹46,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ 6 ಬೆಲೆ ₹52,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಬೆಲೆ ₹62,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ದಾಳಿ.. ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹7,000ಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊನಂತೆ ಕಾಣುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ