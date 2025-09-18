ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ : ಅಮೆಜಾನ್, flipkart ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 5,799 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ

ಕೊಡಾಕ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿಯ QLED ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಗಳು 43 , 50, 55 ಮತ್ತು 65 ಇಂಚಿನ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆ 16,999 ರೂ.ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕೊಡಾಕ್ ಟಿವಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ 4K ಗುಣಮಟ್ಟ, ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಕೊಡಾಕ್ನ ಹೊಸ QLED ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :
ಈ ಕೊಡಾಕ್ ಟಿವಿಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಟಿವಿ ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. HDR10+ ಮತ್ತು ವೈಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ (WCG) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಟಿವಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟ :
ಕೊಡಾಕ್ನ ಹೊಸ ಟಿವಿಗಳು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟಿಎಸ್ ಟ್ರೂಸರೌಂಡ್ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಧ್ವನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಗಳು 50-ವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ 55 ಮತ್ತು 65 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳು 60-ವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ :
ಈ ಟಿವಿಗಳು ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಕ್ರೋಮ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಟಿವಿ 2GB RAM ಮತ್ತು 16GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ HDMI, USB ಪೋರ್ಟ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.0 ಸೇರಿವೆ.
GST ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು :
ಟಿವಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 7,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬೆಲೆಗಳು 5,799 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :
65-ಇಂಚಿನ QLED ಟಿವಿ 32,999 ರೂ.ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 55-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ 23,999 ರೂ. ಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ ಸರಣಿಯ ಖರೀದಿದಾರರು 3 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.