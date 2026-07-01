/ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿಗಲಿದೆ 4-Digit Security Key ಸೌಲಭ್ಯ!

WhatsApp News: ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಈಗ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಬದುಕೇ WhatsApp ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮೂಲಕ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರಾರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಜೊತೆ 4-Digit Security Key ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೆಸಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನೀವೇ 4 ಅಂಕಿಯ ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ತಿಳಿದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಗೌಪ್ಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ಆದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಫಿಚರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಒಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರದಿಂದಲೇ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೊಸ ಫಿಚರ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಪಡೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೆರೆದು ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ Acount ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅಕೌಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Username ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ Create Username ಅಥವಾ Reserve yours now ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
4-Digit Security Key ವಿಶೇಷ ಏನು?
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ 4-Digit Security Key. ಇದು ಅಪರಿಚಿತರು ನಿಮಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ Contact me by username ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ Everyone ಬದಲಿಗೆ People who know my key ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ 4 ಅಂಕಿಯ ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಬಳಸಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆ 4 ಅಂಕಿಯ ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.