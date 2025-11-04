ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಳಿವು ! ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ 2025ರ ಈ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೀಸರ್ ಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹೀಟರ್ಗಳು ಸುಧಾರಿತ ನಿರೋಧನ, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಅರ್ನೋ ನಿಯೋ 15L :
ಈ ಗೀಸರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಪರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂಶವು ನೀರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆನೋಡ್ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕ ಲೋಹದ ದೇಹವು ಗೀಸರ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಹಂತದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ (ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಟ್-ಆಫ್ ರಕ್ಷಣೆ), ಈ ಹೀಟರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 10,400 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನು 5,799 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
AO ಸ್ಮಿತ್ 15L (AO Smith 15L):
AO ಸ್ಮಿತ್ನ ಈ 15-ಲೀಟರ್ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ Blue Diamond Glass-Lined ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಡಸು ನೀರು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ-ಸೆಟ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 8-ಬಾರ್ ಒತ್ತಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 13,100 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಈ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು 6,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕ್ರೋಂಪ್ಟನ್ ಅಮಿಕಾ ಪ್ರೊ 15L (Crompton Amica Pro 15) :
ವೇಗದ ತಾಪನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಅಮಿಕಾ ಪ್ರೊ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು 2000W ತಾಪನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೈನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸವೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8 ಬಾರ್ಗಳವರೆಗಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಇದು ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಥರ್ಮಲ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 12,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನು 6,499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಓರಿಯಂಟ್ ಎನಾಮೌರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ರೊ 25L (Orient Enamour Classic Pro 25L):
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಓರಿಯಂಟ್ನ ಈ ಮಾದರಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು 25-ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 20% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ನೀಡುವ ವರ್ಲ್ಫ್ಲೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಪಾಕ್ಸಿ-ಲೇಪಿತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ತಾಪನ ಅಂಶವು ಅದನ್ನು ಸವೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಘಾತ-ನಿರೋಧಕ IPX2 ದೇಹ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆಯು ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 10,490 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನು 6,399 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊ 10L (Haier Precis Pro 10L) :
ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊ 10-ಲೀಟರ್ ಗೀಸರ್ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಕೋಲಾಯ್ 800 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು Glass-lined ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಪಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೀರು 99.9% ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. Shock-proof ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಎಫ್ ಇನ್ಸುಲೆಶನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯು-ಟರ್ನ್ ಫ್ಲೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಾಖ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು 24% ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಆರ್ಪಿ 12,200 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನು 6,791 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.