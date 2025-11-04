English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಳಿವು ! ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ 2025ರ ಈ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೀಸರ್ ಗಳು

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಳಿವು ! ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ 2025ರ ಈ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೀಸರ್ ಗಳು

ಈ ಹೀಟರ್‌ಗಳು ಸುಧಾರಿತ ನಿರೋಧನ, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 4, 2025, 12:25 PM IST
  • 5-ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ
  • ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.
  • ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಳಿವು ! ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ 2025ರ ಈ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೀಸರ್ ಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹೀಟರ್‌ಗಳು ಸುಧಾರಿತ ನಿರೋಧನ, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
 
ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಅರ್ನೋ ನಿಯೋ 15L : 
ಈ ಗೀಸರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಪರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂಶವು ನೀರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆನೋಡ್ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕ ಲೋಹದ ದೇಹವು ಗೀಸರ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಹಂತದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ (ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಟ್-ಆಫ್ ರಕ್ಷಣೆ), ಈ ಹೀಟರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 10,400 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು,   ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನು 5,799 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್‌ನೊದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌!

AO ಸ್ಮಿತ್ 15L (AO Smith 15L):
AO ಸ್ಮಿತ್‌ನ ಈ 15-ಲೀಟರ್ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ  Blue Diamond Glass-Lined ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಡಸು ನೀರು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ-ಸೆಟ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 8-ಬಾರ್ ಒತ್ತಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 13,100 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಈ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು  6,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  

ಕ್ರೋಂಪ್ಟನ್ ಅಮಿಕಾ ಪ್ರೊ 15L (Crompton Amica Pro 15) : 
ವೇಗದ ತಾಪನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಅಮಿಕಾ ಪ್ರೊ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು 2000W ತಾಪನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೈನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸವೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8 ಬಾರ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಇದು ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಥರ್ಮಲ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 12,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನು 6,499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : BSNL ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ! ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ 50 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್

ಓರಿಯಂಟ್ ಎನಾಮೌರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ರೊ 25L (Orient Enamour Classic Pro 25L): 
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಓರಿಯಂಟ್‌ನ ಈ ಮಾದರಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು 25-ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 20% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ನೀಡುವ ವರ್ಲ್‌ಫ್ಲೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಪಾಕ್ಸಿ-ಲೇಪಿತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ತಾಪನ ಅಂಶವು ಅದನ್ನು ಸವೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಘಾತ-ನಿರೋಧಕ IPX2 ದೇಹ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆಯು ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 10,490 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನು 6,399 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  

ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊ 10L (Haier Precis Pro 10L) : 
ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊ 10-ಲೀಟರ್ ಗೀಸರ್ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಕೋಲಾಯ್ 800 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು  Glass-lined ಕೋಟಿಂಗ್  ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಪಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೀರು 99.9% ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.   Shock-proof ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಎಫ್ ಇನ್ಸುಲೆಶನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯು-ಟರ್ನ್ ಫ್ಲೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಾಖ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು 24% ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಆರ್‌ಪಿ 12,200 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನು 6,791 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Geyser5 star water heaterbest geyser 2025

