209 ಮತ್ತು 249 ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಜಿಯೋ : ಗ್ರಾಹಕರು ಫುಲ್ ಖುಷ್

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಅಗ್ಗದ 1GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಾದ 209 ಮತ್ತು 249 ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈ  ಪ್ಲಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 22 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 21, 2025, 07:09 PM IST
  • ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ 209 ಮತ್ತು 249 ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.
  • ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಹೊಂದಿತ್ತು.
  • ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆ

209 ಮತ್ತು 249 ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಜಿಯೋ : ಗ್ರಾಹಕರು ಫುಲ್ ಖುಷ್

ಜಿಯೋ-ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಅಗ್ಗದ 1GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಾದ 209 ಮತ್ತು 249 ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈ  ಪ್ಲಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 22 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಹೊಂದಿತ್ತು. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತ  ಕೂಡಾ  ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 84 ದಿನಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಅನೇಕ ಅಗ್ಗದ ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಜಿಯೋ 365 ದಿನಗಳ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಜಿಯೋ 198 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ : 
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಜಿಯೋದ 198 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 14 ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 28GB ಡೇಟಾ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಜಿಯೋ  239 ರೂ. ಯೋಜನೆ : 
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ 1.5GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಾನ್ಯತೆ 22 ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 33GB ಡೇಟಾ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ 84 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ : 
ಇನ್ನು ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾನ್  ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಿಯೋದ ಈ 84 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 799 ರೂ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು 84 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   ಜೊತೆಗೆ, 1.5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ AI ಕ್ಲೌಡ್‌ನ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಿಯೋ 889 ರೂ.ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು 84 ದಿನಗಳ  ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹಾ ಹೊಂದಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

