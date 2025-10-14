ಕೇವಲ 99 ರೂ.ಗೆ ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ : BSNL ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು

BSNLನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. BSNL ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 4G ಸೇವೆ, ಇ- ಸಿಮ್ ಸೇವೆ , VoWiFi ಕರೆ ಸೇವೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ .
ಈ ಹಿಂದೆ " ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳು " ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು BSNL ಯೋಜನೆಗಳು ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ " ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 99 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದು BSNL ರೀಚಾರ್ಜ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ . 100 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಡಲು ಬಯಸುವ BSNL ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
BSNL 99ರೂ. ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ :
BSNL 99ರೂ. ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ , ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು . ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50MB ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ . ಅದರ ನಂತರ, ಡೇಟಾ 40Kbps ವೇಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ . ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು 100 ರೂ. ರ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದುವುದಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, BSNLನ 99 ರೂ. ಯೋಜನೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸೇವಾ ಮಾನ್ಯತೆಯು 15 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ BSNL ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ . BSNL 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ .
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ - ಖಾಸಗಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ , ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ . ಮುಂದಿನ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಟವರ್ಗಳನ್ನು 5G ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, BSNL ನ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 92,564 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ 5G ಸೇವಾ ನಿಯೋಜನಾ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 5G ಟವರ್ಗಳು 99.8% ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಸಚಿವ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ , BSNL ನ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.