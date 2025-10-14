English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ 99 ರೂ.ಗೆ ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ : BSNL ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು

100 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಡಲು ಬಯಸುವ BSNL ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 14, 2025, 01:01 PM IST
ಕೇವಲ 99 ರೂ.ಗೆ ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ : BSNL ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು

BSNLನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. BSNL ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 4G ಸೇವೆ, ಇ- ಸಿಮ್ ಸೇವೆ , VoWiFi ಕರೆ ಸೇವೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ  ಇತರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ .

ಈ ಹಿಂದೆ " ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು " ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು BSNL ಯೋಜನೆಗಳು ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ " ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 99 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್  ಪ್ಲಾನ್. ಇದು BSNL ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ . 100 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಡಲು ಬಯಸುವ BSNL ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ... 75 GB ವರೆಗೆ ಫ್ರೀ!!

BSNL 99ರೂ.  ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ : 
BSNL 99ರೂ.  ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ , ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು . ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50MB ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ . ಅದರ ನಂತರ, ಡೇಟಾ 40Kbps ವೇಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ . ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ,  ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು 100 ರೂ.  ರ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದುವುದಾದರೆ  ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, BSNLನ 99 ರೂ. ಯೋಜನೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸೇವಾ ಮಾನ್ಯತೆಯು 15 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ BSNL ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ . BSNL 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ .

 ಈ ಮಧ್ಯೆ,  ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ - ಖಾಸಗಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ , ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ . ಮುಂದಿನ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು 5G ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, BSNL ನ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 92,564 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ 5G ಸೇವಾ ನಿಯೋಜನಾ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 5G ಟವರ್‌ಗಳು 99.8% ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಸಚಿವ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ , BSNL ನ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

