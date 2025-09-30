English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ Jio:75 ರೂ.ಗೆ ಉಚಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಫ್ರೀ SMS ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯ

ಜಿಯೋ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್  ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 30, 2025, 11:38 AM IST
  • ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
  • ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಜಿಯೋ
  • ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
&quot;ಅಧ್ಯಕ್ಷ&quot;ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
camera icon6
Hebha Patel
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
ವಿಶೇಷ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ &amp; ಧನಯೋಗ ಬರಲಿದೆ..!
camera icon6
Digbala Raja Yoga
ವಿಶೇಷ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ & ಧನಯೋಗ ಬರಲಿದೆ..!
ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ Jio:75 ರೂ.ಗೆ ಉಚಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಫ್ರೀ SMS ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯ

ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.  ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಯೋ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್  ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಜಿಯೋದ 75 ರೂ. ಯೋಜನೆ : 
ಜಿಯೋದ  75 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು 23 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ 0.1GB ಡೇಟಾ, 200MB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, 50 SMS ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ₹7,499ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ

91 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ : 
ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ 0.1GB ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ 200MB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಜಿಯೋದ 125 ರೂ. ಯೋಜನೆ : 
125 ರೂ. ಯ ಈ ಪ್ಲಾನ್ 23 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.  ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 0.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

152 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ : 
ಜಿಯೋದ  152 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.  ಇದು 0.5GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ SMS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ..!? ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಜಿಯೋ 186 ರೂಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ : 
186 ರೂ. ಯ ಈ ಪ್ಲಾನ್ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.   ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 1GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡಾ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. 

223 ರೂ. ಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ : 
ಜಿಯೋದ  223 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

JioJio Recharge PlanCheapest recharge plans of JioJio cheapest recharge plan

Trending News