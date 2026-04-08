ಚೀನಾ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಅಗತ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್!

Government Directive on CCTV: ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 'ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ' ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಚೀನಾದ ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 8, 2026, 07:02 AM IST
ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಗರಿಕರ ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೀನೀ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೇ? ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

1. ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು?

2. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೇ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಆದೇಶವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

3. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ: ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಫರ್ಮ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅದು ಚೈನೀಸ್ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ.

4. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು?

ಈಗ, ಹೊಸ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಚೀನಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

5. ಗುಪ್ತಚರ ಸಮುದಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ ಚೀನೀ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಚೀನೀ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ P2P ಮತ್ತು UPnP ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯತ್ತ ಒಂದು ಧೃಡವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

