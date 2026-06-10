Citroen eC3 Electric Car Price in India: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ Citroen eC3 ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Citroen eC3 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Citroen eC3 ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, SUV ಮಾದರಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಹಾಗೂ SUVಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರು ಮೋನೋ-ಟೋನ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ Permanent Magnet Synchronous Motor ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 77 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಹಾಗೂ 143 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬಿರುವ ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಗಮ ಚಾಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರೇಂಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Citroen eC3 ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 246 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾರು ಸೂಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲೂ Citroen eC3 ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಜನರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಈ ಕಾರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Eco ಮತ್ತು Standard ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Citroen eC3 ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಕಾರನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಾಹನ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸರ್ಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರಿ. ನಗರ-ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ Citroen eC3 ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Citroen eC3 ಬೆಲೆ ₹11.61 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹13.41 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ದರ) ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತದ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Citroen eC3 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.