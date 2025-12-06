ಕುಕ್ಕರ್​ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಲೀಕ್‌ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು! ಜಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ

Pressure cooker leakage: ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುವುದು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸೀಟಿಯಿಂದ ನೀರು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಬ್ಬರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕವಾಟವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ಮುಚ್ಚಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್: ಕುಕ್ಕರ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಸ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ