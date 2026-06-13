Croma Smart TV: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ Croma ತನ್ನ 2026ರ ಮಾದರಿಯ 32 ಇಂಚಿನ HD Ready LED Smart Linux TV ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ₹13,990 ನೈಜ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇದೀಗ ಕೇವಲ ₹9,990ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ₹4,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
Croma 80 ಸೆಂ.ಮೀ (32 ಇಂಚು) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ HD Ready LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 1366 x 768 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. A+ Grade Panel ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. Linux ಆಧಾರಿತ Coolita ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ Prime Video, YouTube, JioHotstar, Sony LIV ಹಾಗೂ MX Player ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಪೂರ್ವಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ Croma ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. 24W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು Dolby Audio ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, Wi-Fi, LAN, Optical Out, AV In, Headphone Jack ಹಾಗೂ RF Input ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೆಟ್ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೋಲ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ Screen Casting ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. Wi-Fi ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ದೊರೆಯುವುದು ಅಪರೂಪ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್ನಿಂದ Croma Smart TV ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ OTT ಮನರಂಜನೆ, ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು Dolby Audio ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.