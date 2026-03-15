ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 800 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್.. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

BYD Denza Z9GT: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ EV ದೈತ್ಯ BYD ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೆಂಜಾದಿಂದ ಮುಂಬರುವ Z9 GT ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ EV ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೆನ್ಜಾ Z9 GTಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 70 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಘನೀಕರಿಸುವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 20 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 97 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBIನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹1,05,983 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
ಈ ಕಾರು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರು ಮೂರು-ಮೋಟಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 1,000 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಡೆನ್ಜಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ BYD ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಪೋರ್ಷೆ ಟೇಕಾನ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಉಡಾವಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ಹೊರಬಿತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಓದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್!
ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಮಾದರಿ: ಡೆನ್ಜಾ Z9 GT
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 800V ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್.
ವ್ಯಾಪ್ತಿ: 800 ಕಿ.ಮೀ.
ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಮೈನಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್.