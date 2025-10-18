ಈ ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ 43-ಇಂಚಿನ 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ

Smart TV Offers: ಈ ಧನತ್ರಯೋದಶಿಗೆ ನೀವು 43 ಇಂಚಿನ 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ತೋಷಿಬಾ, TCL, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿಯಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಟ್ರಾ HD-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ತೋಷಿಬಾ: ನೀವು ತೋಷಿಬಾದ 43-ಇಂಚಿನ 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹19,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹20,000ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹3,000 ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ₹16,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು Google TV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್, HDR10, HLGನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ: ನೀವು ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ₹3,000 ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹1,500 ಕೂಪನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 43-ಇಂಚಿನ ಶಿಯೋಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 47% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ₹23,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹20,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್: ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ 43-ಇಂಚಿನ ವಿಷನ್ AI 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 39% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹33,490ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹21,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ₹3,000ದ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಫಿಲಿಪ್ಸ್: ಫಿಲಿಪ್ಸ್ನ 43-ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹21,499ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ₹3,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬೆಲೆ ₹29,999 ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಧಂತೇರಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.