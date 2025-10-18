English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೀವು 43 ಇಂಚಿನ 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಧಂತೇರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 18, 2025, 01:33 PM IST
  • ತೋಷಿಬಾದ 43-ಇಂಚಿನ 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹19,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • 43-ಇಂಚಿನ ಶಿಯೋಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ₹3,000 ಉಳಿಸಬಹುದು
  • ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ 43-ಇಂಚಿನ ವಿಷನ್ AI 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ 39% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಈ ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ 43-ಇಂಚಿನ 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ

Smart TV Offers: ಈ  ಧನತ್ರಯೋದಶಿಗೆ ನೀವು 43 ಇಂಚಿನ 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ತೋಷಿಬಾ, TCL, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿಯಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಟ್ರಾ HD-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ತೋಷಿಬಾ: ನೀವು ತೋಷಿಬಾದ 43-ಇಂಚಿನ 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹19,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹20,000ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹3,000 ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ₹16,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು Google TV ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್, HDR10, HLGನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Dhanteras Gold: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳು.. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಶಿಯೋಮಿ: ನೀವು ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ₹3,000 ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹1,500 ಕೂಪನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 43-ಇಂಚಿನ ಶಿಯೋಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 47% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ₹23,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹20,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್: ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ 43-ಇಂಚಿನ ವಿಷನ್ AI 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 39% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹33,490ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹21,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ₹3,000ದ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್..‌ ಬೋನಸ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಫಿಲಿಪ್ಸ್: ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ನ 43-ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹21,499ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ₹3,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬೆಲೆ ₹29,999 ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಧಂತೇರಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

