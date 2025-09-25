iPhone 16 ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 27,901ರೂ .ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ : ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದ ಜನ

ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದರಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸೇಲ್ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ 16 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ ಗಳು :
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಕೇವಲ 51,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 79,900 ರೂ.ಗೆ ಐಫೋನ್ 16 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 27,901 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಫೋನಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : UPI ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಲೋನ್ ! ಮರುಪಾವತಿಗೆ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ
ಐಫೋನ್ 16 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು :
ಐಫೋನ್ 16 6.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1179x2556p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 2000 nits ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಆಪಲ್ A18 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 16 iOS 18 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 16 ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ :
ಐಫೋನ್ 16 ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, ಬ್ಲೂಟೂತ್, NFC, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು GPS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ f/1.6 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ 48MP ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, f/1.6 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ 12MP 2x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಐಫೋನ್ 16 f/1.9 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ 12MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಫ್ರಿಜ್ ಫ್ರೀಜರ್ ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು
ಐಫೋನ್ 16 ರ ಆಯಾಮಗಳು :
ಐಫೋನ್ 16 147.6 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 71.6 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 7.8 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 170 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.