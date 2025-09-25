English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

iPhone 16 ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 27,901ರೂ .ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ : ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದ ಜನ

ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:21 PM IST
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಆರಂಭ
  • ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ
  • ಐಫೋನ್ 16 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ ಗಳು

iPhone 16 ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 27,901ರೂ .ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ : ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದ ಜನ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ  ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ  ಹಳೆಯದರಿಂದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸೇಲ್ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಐಫೋನ್ 16 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ ಗಳು : 
ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಕೇವಲ 51,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.  ಆಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 79,900 ರೂ.ಗೆ ಐಫೋನ್ 16 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 27,901 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಫೋನಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : UPI ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಲೋನ್ ! ಮರುಪಾವತಿಗೆ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ 

ಐಫೋನ್ 16 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು : 
ಐಫೋನ್ 16 6.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1179x2556p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 2000 nits ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಆಪಲ್ A18 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 16 iOS 18 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಫೋನ್ 16 ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ : 
ಐಫೋನ್ 16 ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, ಬ್ಲೂಟೂತ್, NFC, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು GPS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ f/1.6 ಅಪರ್ಚರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 48MP ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, f/1.6 ಅಪರ್ಚರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12MP 2x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಐಫೋನ್ 16 f/1.9 ಅಪರ್ಚರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಫ್ರಿಜ್ ಫ್ರೀಜರ್ ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು

ಐಫೋನ್ 16 ರ ಆಯಾಮಗಳು : 
ಐಫೋನ್ 16 147.6 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 71.6 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 7.8 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 170 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

