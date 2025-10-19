Redmi 15 5G 7000mAh battery smartphone
: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ 3,000 ರೂ.ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ EV ದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ನ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8GB RAMನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
Redmi 15 5G ಮೇಲಿನ ಆಫರ್ಗಳು
ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB, ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹16,999 ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ₹13,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹14,999 ಮತ್ತು ₹15,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳೆದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಪ್..! ಫೋನ್ ಕಳುವಾದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಪರ್ಪಲ್, ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ₹679ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇಎಂಐಗಳೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ರೆಡ್ಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Redmi 15 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ರೆಡ್ಮಿಯ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ 6.9-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6s Gen 3 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು RAMಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಈ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಬೇಡಿ..! ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದು ಖಚಿತ
Redmi 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 33W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.