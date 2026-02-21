ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.2 ಹಾಗೂ 2.4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?..ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ!

Car: ಕಾರುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಕಂಪನಿಗಳು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮಾದರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅವು ಏಕೆ ಇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? 1.2, 1.5, 2.4 ನಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರು ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬೈಕ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಿಸಿ (ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳು) ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾರುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಲೀಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1000 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ನ CC ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.2 ಇದ್ದರೆ, ಅದು 1200 CC ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು 2.4 ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು 2400 CC ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ, ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ 1000 CC ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. 2400 CC ಎಂಜಿನ್ಗಿಂತ 2.4 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲೀಟರ್ಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
