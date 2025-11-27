GPT ಎಂದರೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಶೇ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..!

ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಪದವೇ ‘ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ’ (ChatGPT). ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ‘GPT’ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
GPT ಎಂದರೇನು?
GPT ಎಂಬುದು Generative Pre-trained Transformer ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ:
Generative (ಜನರೇಟಿವ್ – ಉತ್ಪಾದಕ):
ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲದು.ಹಳೆಯ AIಗಳು ಕೇವಲ ಗುರುತಿಸುವ ಅಥವಾ ಊಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.ಆದರೆ GPT ಕಥೆ, ಕವಿತೆ, ಕೋಡ್, ಇಮೇಲ್, ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತದೆ.
Pre-trained (ಪೂರ್ವ-ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ):
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲೇಖನಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣ, ಸಂಗತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
Transformer (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್):
ಇದು GPTಯ ಮೆದುಳು! 2017ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ‘ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ’ (Attention Mechanism) ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ RNN, LSTM ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ?
-ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ
-ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವುದು, ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು, ಕಥೆ-ಕವಿತೆ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಲ್ಲದು
-GPT-4, GPT-5 ನಂತಹ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಚಿತ್ರ, ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತವೆ
-ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ
“GPT ಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿದೆ.