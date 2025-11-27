English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
GPT ಎಂದರೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಶೇ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..!

ChatGPT ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ GPT ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಅರ್ಥವೇನು? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:28 PM IST
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲೇಖನಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ
  • ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣ, ಸಂಗತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು

GPT ಎಂದರೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಶೇ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..!

ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಪದವೇ ‘ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ’ (ChatGPT). ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ‘GPT’ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

GPT ಎಂದರೇನು?

GPT ಎಂಬುದು Generative Pre-trained Transformer ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ:

Generative (ಜನರೇಟಿವ್ – ಉತ್ಪಾದಕ):

ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲದು.ಹಳೆಯ AIಗಳು ಕೇವಲ ಗುರುತಿಸುವ ಅಥವಾ ಊಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.ಆದರೆ GPT ಕಥೆ, ಕವಿತೆ, ಕೋಡ್, ಇಮೇಲ್, ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತದೆ.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾದ ಈ ಸರ್ಕಾರ..!

Pre-trained (ಪೂರ್ವ-ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ):

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲೇಖನಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣ, ಸಂಗತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

Transformer (ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್):

ಇದು GPTಯ ಮೆದುಳು! 2017ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ‘ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ’ (Attention Mechanism) ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ RNN, LSTM ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ WTC ಫೈನಲ್ ತಲುಪಬಹುದೇ?

ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ?

-ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ

-ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವುದು, ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು, ಕಥೆ-ಕವಿತೆ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಲ್ಲದು

-GPT-4, GPT-5 ನಂತಹ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಚಿತ್ರ, ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತವೆ

-ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ

“GPT ಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿದೆ.

