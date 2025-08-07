ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಏನನ್ನು?

Country without rivers: ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ನದಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನದಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಸುಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ?
ಪ್ರಸ್ತುತ 20 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು 22 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿಯೂ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ದೇಶವು ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.
ಕತಾರ್: ಕತಾರ್ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಹುತೇಕ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು 99 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲಾ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದರವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯುಎಇ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನದಿಗಳಿಲ್ಲದ ದೇಶ. ಯುಎಇ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಂತಹ ಸಮೃದ್ಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಯುಎಇ ತನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಕುವೈತ್:ಕುವೈತ್ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕುವೈತ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಬಹ್ರೇನ್: ಬಹ್ರೇನ್ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದೇಶವು ತನ್ನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶವು ನೀರು ಉಳಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್: ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನದಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಓಮನ್: ಒಮನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಒಣಗಿದ ನದಿಗಳು ಮಳೆನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶವು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ: ವಿಶ್ವದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.