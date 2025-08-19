ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಓನರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Burj Khalifa Owner: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ದುಬೈನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಮಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಬ್ಬರ್. ಅವರು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 150,000 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳಿಂದ 180,000 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಎತ್ತರ 829.8 ಮೀಟರ್. ಇದು 163 ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣವು 2004 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, 2010 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಕಟ್ಟಡವು 304 ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು 900 ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ . ಇನ್ನು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಜೊತೆಗೆ, ಎಮಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಫೌಂಟೇನ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.