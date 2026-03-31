English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಾರದು ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ..

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 31, 2026, 01:15 PM IST
  • ಅಡುಗೆ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು
  • ಸ್ಟೌವ್‌ನ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮೃದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಉತ್ತಮ
  • ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರು ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಬಳಸಿ

Trending Photos

Induction Stove: ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟವ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ: ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನ ಗೀಚುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಘರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಉತ್ತಮ.

ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳು: ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರು ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಬಳಸಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡ: ಪಾತ್ರೆಗಳ ಒಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಬಳಸಿ. ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿದ್ದರೆ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಟೌವ್‌ ಬಿಸಿಯಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲಹೆಗಳು

ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ: ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್' ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಒರಟಾದ ತಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಾಜು ಗೀಚಬಹುದು.

ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ತೂಕವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾದ ಮಡಕೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಗಾಜು ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ವಾತಾಯನ ಮುಖ್ಯ: ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟೌವ್‌ನ ಒಳಗಿನ ಶಾಖವನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೌವ್ ಸುತ್ತಲೂ ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇಡಬೇಡಿ.

ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ: ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್‌ನ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುವುದು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಲ್ಬಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ: ಅಡುಗೆ ಮಾಡದಿರುವಾಗ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುಗಳು, ಚಮಚಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಉಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲವೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Induction StoveInduction Stove Cleaning TipsKannada newstechnologyHow to Clean Induction Cooktop

Trending News