ChatGPT, Gemini ನಂತಹ AIಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಸಹಾಯಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಂಬಬೇಡಿ. ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 7, 2025, 11:50 AM IST
  • AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಸಹಾಯಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ
  • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು AI ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ
  • ಈ ಮಾಹಿತಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು

ChatGPT, Gemini ನಂತಹ AIಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ChatGPT, Google Gemini ಮತ್ತು ಇತರ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜನರು ಈ AIಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧೋಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿವೆ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ೫ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು:

1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿ
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, PAN ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು, ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳು – ಇವೇನನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.

2. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿವರಗಳು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ, CVV, IFSC ಕೋಡ್, OTP – ಇವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಗರಣಗಾರರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

3. ತೀವ್ರ ಗೌಪ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಗೌಪ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರ-ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅನೇಕ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ತರಬೇತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

4. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ
ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು AI ಸಲಹೆಯಂತೆ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. AIಗಳು ವೈದ್ಯರಲ್ಲ, ಅವು ತಪ್ಪು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ ಅಸ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಮಗಳು... ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೋಯ್ಯಲು ಬಂದ್ದಿದ್ದ ಮಗ.. ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರದಾಟ.!

5. ತೀವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

ಪ್ರೇಮಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಚಾಟ್, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು AI ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. AI ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಸಹಾಯಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಂಬಬೇಡಿ. ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

AI safetyChatbot riskChatGPT tipsgemini aiData privacy

