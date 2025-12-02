English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Technology
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಈ ʼಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ʼ ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ

ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಈ ʼಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ʼ ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ

Sanchar Saathi App: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ʼಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿʼ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 2, 2025, 11:25 AM IST
  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಈ ʼಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ʼ ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ

Sanchar Saathi App: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT)  ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಪಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ʼಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿʼಯನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ 90 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- GPT ಎಂದರೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಶೇ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..!

ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏನು ನಿಯಮ?
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ, ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಆದೇಶದ 120 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ DoT ಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಲಕರಣೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (IMEI) ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ IMEI ಗಳ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ 15-ಅಂಕಿಯ IMEI ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವುದು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿದ್ದು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಾಯ್ದೆ 2023 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಐಟಿ ನೀತಿ ಜಾರಿ... ಇದರಡಿ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಚಂದಾದಾರರು ವಂಚನೆಯ ಕರೆಗಳು, ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ  ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. 

90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು QR ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಮರು-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನ ಸೆಟಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು DoT ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. 

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಕಂಪನಿಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಾಯ್ದೆ 2023, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳು 2024 ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು DoT ನಿರ್ದೇಶನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಗೂಗಲ್, ವಿವೋ, ಒಪ್ಪೋ, ಶಿಯೋಮಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಸಿಗ್ನಲ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
 

