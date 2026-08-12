/165km ರೇಂಜ್‌, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಸ್‌: ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್!

E3 Trion Electric Scooter Launched In India: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ E3 Electric.AI ತನ್ನ ಹೊಸ E3 Trion ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೀಗ EV ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Trion ಶ್ರೇಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ IDC ರೇಂಜ್ 165 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ E3 Trion
E3 Trion ಅನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. C1, C1x ಮತ್ತು C2 ಎಂಬ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹99,999ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. C1x ಬೆಲೆ ₹1,09,999 ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ C2 ಬೆಲೆ ₹1,19,999 ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೂ ಮಾರಾಟ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
165 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್
E3 Trionನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್. ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ C1x ಮಾದರಿ 3.0kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 165 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. C1 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2.3kWh ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು 108 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ C2 ಮಾದರಿ 3.0kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 128 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, IDC ರೇಂಜ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಅಂಕಿ. ನೈಜ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ರಸ್ತೆ, ವೇಗ, ಸವಾರರ ತೂಕ, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್
E3 Trion ಅನ್ನ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ Intelligent Electric Scooter ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು connected ಮತ್ತು intelligent features ಇರುವುದಾಗಿ E3 Electric.AI ತಿಳಿಸಿದೆ. AI ಆಧಾರಿತ predictive diagnostics, smart trip planning ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ EVಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
5 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ರೈಡರ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ಬೋರ್ಡ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
Eco, Power, Sport ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್
ರೈಡರ್ಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು E3 Trionನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Eco, Power ಮತ್ತು Sport ಮೋಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. C1 ಮತ್ತು C1x ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ Eco ಹಾಗೂ Power ಮೋಡ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಬಯಸುವ C2 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ Sport ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
C2ನಲ್ಲಿ 82kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ C2 ವೇರಿಯಂಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೋಟಾರ್ 3.5kW peak power ಮತ್ತು 145Nm torque ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 82kmph ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. C1 ಮತ್ತು C1x ಮಾದರಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 67kmph ಆಗಿದ್ದು, ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಮೂವಬಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
E3 Trionನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಿಮೂವಬಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. C1 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2.3kWh LFP ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, C1x ಮತ್ತು C2 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 3.0kWh ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
14 ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳು
E3 Trion ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 14 ಇಂಚಿನ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಚಕ್ರಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಚಕ್ರಗಳು ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ PMSM hub motor ಮತ್ತು RotoRing ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಂಪನಿ ಬಳಸಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು E3 Electric.AI ಹೇಳಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ವಾರಂಟಿ
E3 Trionನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. EV ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘ ವಾರಂಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಬಹುದು.
₹1 ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ E3 Trion ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI ಫೀಚರ್ಸ್, 165 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ IDC ರೇಂಜ್, 14 ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟ ಅಂಶಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೈಜ ಬಳಕೆಯ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂತರ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ E3 Trion ಕೇವಲ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸದೆ AI ಮತ್ತು connected technology ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ₹99,999ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 165 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.