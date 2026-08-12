Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /165km ರೇಂಜ್‌, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಸ್‌: ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್!

165km ರೇಂಜ್‌, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಸ್‌: ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್!

E3 Trionನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್‌. ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ C1x ಮಾದರಿ 3.0kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 165 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. C1 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2.3kWh ರಿಮೂವಬಲ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು 108 ಕಿ.ಮೀ. IDC ರೇಂಜ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ C2 ಮಾದರಿ 3.0kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 128 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 12, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:42 PM IST
165km ರೇಂಜ್‌, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಸ್‌: ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆ-ಚಿಯಾ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ...
2
3
4
5